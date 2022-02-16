إعلام كويتي: وزيرا الدفاع والداخلية قدما استقالتيهما لرئيس الوزراء
وزير الدفاع الكويتي لصحيفة القبس: قدمت الاستقالة لأنه لم يعد بإمكاننا العمل بهذه الأجواء
تقدم كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور باستقالتيهما إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
وقال الشيخ حمد جابر العلي في تصريح خاص لـ"القبس": قدمت الاستقالة لأنه لم يعد بإمكاننا العمل بهذه الأجواء.
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فيما قال وزيرا الدفاع والداخلية إن "الجو العام بات مليئا بالمشاحنات واضطراب المشهد السياسي".
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