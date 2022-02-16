التحالف: تدمير 15 آلية وخسائر بشرية في 17 عملية ضد "الحوثي" بمأرب وحجة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأربعاء تنفيذه 17 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب وحجة خلال 24 ساعة.

كما أشار إلى تدمير 15 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيات.

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وكان التحالف أعلن الثلاثاء، تنفيذ 12 استهدافاً ضد ميليشيا الحوثي في حجة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلن تدمير 8 آليات عسكرية، إضافة إلى خسائر بشرية في صفوف ميليشيا الحوثي بحجة.

هذا وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بأن مدفعية الجيش دكت مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في مواقع متفرقة جنوب مأرب، وكبّدتها خسائر في العتاد والأرواح.

كما أفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية بمقتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي في استهداف طيران تحالف دعم الشرعية لتجمعاتهم في جبهتي حرض وعبس بمحافظة حجة. كما أعلن المركز عبر حسابه على "تويتر" تكبد الحوثيين خسائر في الأرواح والعتاد في قصف مدفعي للجيش استهدف مواقع وتجمعات لهم في مواقع متفرقة جنوب محافظة مأرب.