قبرص: نتعاون مع السعودية وقلقون من هجمات الحوثي الأخيرة

شدد وزير الدفاع القبرصي، خرالمبوس بتريديس، على أهمية تعزيز العلاقات مع السعودية.

وقال في مقابلة مع العربية/الحدث اليوم الثلاثاء "نتعاون على أكثر من صعيد مع السعودية ونتطلع إلى زيادة هذا التعاون.

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كما أضاف أن بلاده وقعت اتفاقيات عدة مع المملكة، وتتحضر لتوقيع المزيد.

مناورات مشتركة

إلى ذلك، أشار إلى أنه سيزور الرياض مطلع الشهر المقبل للمشاركة في معرض الدفاع، الذي يعقد من السادس إلى التاسع من مارس، في أول مشاركة لبلاده في هذا الحدث. وأوضح أن هدف الزيارة زيادة التعاون مع السعودية في مجالات الدفاع، والتعاون العسكري

كما قال: "سيتضمن تعاوننا مع المملكة مناورات عسكرية مشتركة".

الهجمات الحوثية

على صعيد آخر، أعرب عن قلقه جراء الهجمات الحوثية الأخيرة في المنطقة، مؤكدا إدانتها بشدة، في إشارة إلى هجمات الميليشيات المدعومة من إيران التي تطال أعيانا مدنية في بعض المناطق الجنوبية في المملكة أو حتى الهجمات الأخيرة التي أحبطتها الإمارات الشهر الماضي.

أما بالنسبة لعلاقة بلاده مع تركيا، فرأى أن أنقرة ما زالت تشكل عاملا مزعزعا للاستقرار في منطقة شرق المتوسط.

كما اعتبر أنها تسعى بشكل دائم إلى تأجيج التوتر في شرقي البحر المتوسط.

وفيما يتعلق بالملف الأوكراني، فأوضح أن بلاده تدعم الشعب الأوكراني وتشجع على إيجاد حلول من خلال الحوار والدبلوماسية.

يذكر أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان،كان زار الأسبوع الماضي قبرص حيث أجرى "محادثات معمقة". وأوضح في مؤتمر صحافي مع نظيره القبرصي، حينها أنه بحث تحديات الاستقرار الإقليمي ومواجهة الإرهاب.