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تفاصيل جريمة هزت الكويت.. ثمانيني نُحر مع زوجته وابنه

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(تعبيرية)

تفاصيل جريمة هزت الكويت.. ثمانيني نُحر مع زوجته وابنه

دبي - العربية.نت

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هزت جريمة مروعة الشارع الكويتي، بعد أن عثر على رجل وزوجته وابنته مقتولين نحراً وموضوعين في أماكن متفرقة داخل منزلهم في منطقة العارضية.

فيما أفاد مصدر أمني بأن الجريمة وقعت قبل 4 أيام، والجثث كانت بدأت بالتعفن حين عثر عليها. وكشف أن "الجاني رتب لجريمته بدقة وحرفية، وانتقم من الضحايا بكل وحشية"، بحسب ما نقلت "صحيفة القبس".

كما أضاف أن رب الأسرة في العقد الثامن من عمره، ويدعى أحمد. ش، وزوجته في العقد الخامس من عمرها، وتدعى خالدة. د، وابنتهما تبلغ 18 عاماً وتدعى أسماء.

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الخادمة أنكرت

أما التحقيقات فقد شملت 5 أشخاص حتى الآن، بينهم عاملة منزل تعمل لدى الضحايا بنظام اليومية، غير أنها أنكرت صلتها بالجريمة.

كما أن "رجال المباحث لم يتوصلوا حتى الآن إلى أي معلومات أو دلائل تؤكد تورطها في الجريمة"، بحسب "القبس".

كذلك ذكر حساب "المجلس" على تويتر، السبت، أن "المباحث تستبعد ضلوع العاملة في القتل وتبحث عن خيوط جديدة".

في حين تواصل المباحث الجنائية تحقيقاتها لفك طلاسم تلك الجريمة التي وصفتها بـ"البشعة".

كما تفحص الشرطة المكالمات الصادرة والواردة لهواتف القتلى على مدار أسبوع، فضلاً عن تفريغ الكاميرات المحيطة بالمنزل، واستجواب عدد من المقربين والجيران.

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