.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

شركة شحن إماراتية تؤكد غرق سفينة تابعة لها قبالة إيران

  • الخط
من سواحل إيران - أرشيفية من آيستوك

شركة شحن إماراتية تؤكد غرق سفينة تابعة لها قبالة إيران

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكدت شركة سالم المكراني للشحن التي تتخذ من دبي مقرا أن إحدى سفنها غرقت اليوم الخميس قبالة ساحل إيران، وأن السلطات الإيرانية أرسلت قارباً لإنقاذ طاقمها المكون من 30 فردا.

الإمارات تعتزم بدء محادثات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع أستراليا اقتصاد اقتصاد الإمارات الإمارات تعتزم بدء محادثات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع أستراليا

وقال متحدث لرويترز إنه "تم انتشال 16 شخصا من المياه ولا يزال هناك 11 في قارب نجاة واثنان في المياه".

كما كشفت الشركة أن السفينة غرقت بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأضاف المتحدث أن الشركة على اتصال مع سلطات ميناء عسلوية في إيران وكذلك خدمات الإنقاذ الجوي البحرينية في حال تطلب الأمر ذلك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترصد تدفق اللاجئين على الحدود بين أوكرانيا وبولندا العربية ترصد تدفق اللاجئين على الحدود بين أوكرانيا وبولندا
اكتشف المزيد