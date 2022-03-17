شركة شحن إماراتية تؤكد غرق سفينة تابعة لها قبالة إيران

أكدت شركة سالم المكراني للشحن التي تتخذ من دبي مقرا أن إحدى سفنها غرقت اليوم الخميس قبالة ساحل إيران، وأن السلطات الإيرانية أرسلت قارباً لإنقاذ طاقمها المكون من 30 فردا.

وقال متحدث لرويترز إنه "تم انتشال 16 شخصا من المياه ولا يزال هناك 11 في قارب نجاة واثنان في المياه".

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كما كشفت الشركة أن السفينة غرقت بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأضاف المتحدث أن الشركة على اتصال مع سلطات ميناء عسلوية في إيران وكذلك خدمات الإنقاذ الجوي البحرينية في حال تطلب الأمر ذلك.