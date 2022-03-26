البحرين تدين هجمات الحوثيين الإرهابية على منشآت حيوية ونفطية بالسعودية
استنكرت بشدة استهداف محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني
أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة مملكة البحرين استمرار جماعة الحوثي الإرهابية في إطلاق الصواريخ الباليستية والمسيرات المفخخة باتجاه المنشآت النفطية والمناطق المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، واستنكرت بشدة استهداف محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الهجمات الإرهابية الآثمة على المنشآت النفطية لا تستهدف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية فقط، وإنما يراد بها الإضرار بأمن إمدادات الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي، وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات دفاعية لردع هذا العدوان الحوثي الجبان، مؤكدة على ضرورة وقوف المجتمع الدولي بحزم أمام هذه الاعتداءات الممنهجة والمتكررة التي تستهدف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية وأمن الطاقة العالمية.
-
مفاجأة.. الداعشي الفلسطيني المقتول في مصر نجل شقيقة السنوارمطاوع هو نجل الطبيب الفلسطيني جميل مطاوع والدكتورة جميلة السنوار شقيقة يحيى السنوار، والتي توفيت قبل أسابيع بفيروس كورونا مصر
-
روسيا ستقدم نتائج التحقيق حول مختبرات بيولوجية بأوكرانيا للأمم المتحدةالدفاع الروسية اكتشفت وجود صلة بين الأنشطة البيولوجية العسكرية وصندوق استثماري تابع لنجل بايدن العرب والعالم
-
ما هي المناعة الهجينة؟ وما سر قوتها الصلبة ضد كورونا؟تتولد المناعة الهجينة عن طريق الإصابة السابقة بفيروس كورونا ثم تناول جرعات اللقاح.. وتقاوم معظم سلالات الفيروس فيروس كورونا