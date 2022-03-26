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البحرين تدين هجمات الحوثيين الإرهابية على منشآت حيوية ونفطية بالسعودية

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وزارة الخارجية البحرينية
اليمن والحوثي

البحرين تدين هجمات الحوثيين الإرهابية على منشآت حيوية ونفطية بالسعودية

استنكرت بشدة استهداف محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني

العربية.نت

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أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة مملكة البحرين استمرار جماعة الحوثي الإرهابية في إطلاق الصواريخ الباليستية والمسيرات المفخخة باتجاه المنشآت النفطية والمناطق المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، واستنكرت بشدة استهداف محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

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وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الهجمات الإرهابية الآثمة على المنشآت النفطية لا تستهدف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية فقط، وإنما يراد بها الإضرار بأمن إمدادات الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي، وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات دفاعية لردع هذا العدوان الحوثي الجبان، مؤكدة على ضرورة وقوف المجتمع الدولي بحزم أمام هذه الاعتداءات الممنهجة والمتكررة التي تستهدف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية وأمن الطاقة العالمية.

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