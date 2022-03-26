قرقاش: الإمارات تقف مع السعودية وسنواصل التصدي للتحديات

أكد أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، اليوم السبت، وقوف بلاده مع السعودية، وذلك بعد الهجوم الذي استهدف محطة وقود تابعة لشركة أرامكو في مدينة جدة أمس.

وقال قرقاش عبر حسابه على تويتر "تقف دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في السراء والضراء، وعبارة مصيرنا واحد التي تجمعنا صهرته التحديات المشتركة ليصبح حقيقة واقعة أكبر من أي مفردة أو شعار".

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وأضاف "سنستمر معا في التصدي للتحديات لنضمن أمننا واستقرارنا المشترك".

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي أعلن أمس تعرض محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بمدينة جدة "لعمل عدائي"، قائلا إن الدلائل والمؤشرات الأولية تشير لاستهدافها من قبل الحوثيين.

وقال المالكي إن حريقا نشب بخزانين تابعين المنشأة النفطية، وتمت السيطرة على الحريق دون وجود أي إصابات أو خسائر بشرية.