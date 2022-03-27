البحرين.. طلاب مدرسة يبتكرون Salamtek لحماية الأطفال

شاركت مجموعة من طلاب مدرسة ابن خلدون الوطنية في البحرين، في مهرجان الشباب المنظم من قبل مؤسسة إنجاز البحرين، تحت رعاية الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة إنجاز البحرين بمشروع "Salamtek" لحماية الأطفال.

وانطلقت فكرة مشروع "salamtek" نظراً لتزايد حالات فقدان الأطفال مؤخراً في المجتمع البحريني، فقد قررت المجموعة برئاسة زين اللبابيدي وعضوية كل من زينب علي، يوسف سلمان الدوسري، بدر الغريبة، فارس المهر، وتيما علي رضا، ابتكار هذا المشروع الذي يستهدف فئة الأطفال خصوصاً لحمايتهم من الضياع.

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من جانبها، أفادت مسؤولة الإنتاج في الفريق زينب علي بأن "Salamtek" عبارة عن جهاز إلكتروني صغير مرتبط بتطبيق هاتف ذكي يمكن أولياء أمور الطفل من متابعة طفلهم، حيث يصدر الجهاز الذي يكون عادةً عند الطفل رنيناً عند ابتعاد الطفل عن والديه، يمكن هذا الرنين من تتبع خطوات الابن كما يلفت الرنين انتباه الآخرين إلى أن هذا الطفل في حالة خطر.

وتتيح خاصية الـ QR Code المطبوعة على الجهاز للآخرين من عرض معلومات أولياء أمور الطفل وتمكنهم من الاتصال مباشرة لهم، كما يمكن عرض عنوان منزل الطفل مباشرة على تطبيق google maps. في حالة انقطاع الجهاز الإلكتروني عن التطبيق وارتباطه بأي خدمة إنترنت مفتوحة، فإن الجهاز سوف يرسل موقع الطفل إلى التطبيق حيث يمكن أولياء الأمور من عرض موقع طفلهم على تطبيق google maps بالتاريخ والوقت.

من جهتهم، أعرب أعضاء الفريق عن شكرهم وامتنانهم إلى إدارة مدرستهم ابن خلدون الوطنية وإلى مؤسسة إنجاز البحرين لدعمهم المستمر للشباب البحريني وتشجيعهم وتدريبهم على الانخراط في سوق العمل.