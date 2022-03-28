حريق في مشروع مطار الكويت الجديد.. وهذه التفاصيل

سيطرت قوة الإطفاء العام بالكويت على حريق اندلع صباح اليوم الاثنين، في جزء من مشروع مطار الكويت الدولي الجديد المعروف باسم (تي 2)، في حين لم يسفر الحادث عن إصابات كما لم يؤثر على حركة الطيران في المطار.

وأوضحت في بيان صحفي أن فرق الإطفاء سارعت "باحتوائه وإحكام سيطرتها" على الحريق، مشيرة إلى أنه لم يتسبب بوقوع أي خسائر بشرية وأنه "أسفر فقط عن أضرار مادية يجري حصرها مع فتح التحقيق".

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لا تأثير على الملاحة

بدورها أعلنت السلطات الكويتية أن لا تأثير للحريق على حركة الطيران من وإلى مطار الكويت الدولي. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الأشغال العامة الكويتية أحمد سعد الصالح في بيان صحفي إن قوة الإطفاء العام تعاملت مع "حريق محدود" في مبنى المطار الجديد.

كذلك، أكدت إدارة الطيران المدني في بيان منفصل أن حركة الملاحة تسير بشكل طبيعي ولم تتأثر بالحريق.

في حين أفادت وسائل إعلام محلية بأن وزير الأشغال علي الموسى أمر بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في الحادث على أن تقدم تقريرها خلال أسبوعين.

يشار إلى أن مطار الكويت الجديد هو مشروع قيد الإنشاء تضطلع ببنائه شركة ليماك التركية ووكيلها المحلي شركة الخرافي ناشيونال وتم توقيع عقده في 2016 بكلفة إجمالية قدرها 1.3 مليار دينار ومدة تنفيذ ست سنوات.

ومن المقرر أن يرفع هذا المشروع قدرة مطار الكويت الدولي لاستقبال الركاب إلى 25 مليون راكب سنويا، بدلا من نحو خمسة ملايين راكب سنويا للمطار القديم.