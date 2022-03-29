.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الكويت: هناك هواجس خليجية بشأن الاتفاق النووي الإيراني نأمل مراعاتها

  • الخط
وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح
نووي إيران

الكويت: هناك هواجس خليجية بشأن الاتفاق النووي الإيراني نأمل مراعاتها

وزير خارجية الكويت: حقل الدرة هو موضوع ثلاثي بين الكويت والسعودية وإيران

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي، إن حقل الدرة هو موضوع ثلاثي بين الكويت والسعودية وإيران. وأضاف الشيخ أحمد أن هناك هواجس كويتية وخليجية بشأن الاتفاق النووي الإيراني "نتمنى أن يتم مراعاتها".

ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني قريبا في فيينا وسط غياب تفاصيل عن ماهية الاتفاق، بحسب تقرير مؤسسة "هيريتيج".

فرنسا متفائلة: نقترب من التوصل لاتفاق نووي مع إيران إيران فرنسا متفائلة: نقترب من التوصل لاتفاق نووي مع إيران

وأضاف التقرير أن إدارة الرئيس جو بايدن لم تفصح عن تفاصيل محددة حول ما تم الاتفاق عليه بالفعل.

هذا ويتم التداول بأن الحرس الثوري الإيراني يشكل حجر عثرة رئيسيا في مفاوضات الاتفاق النووي كونه يسيطر على أجزاء حيوية من جهود الأسلحة النووية السرية لإيران والصواريخ الباليستية، كما يهيمن على الاقتصاد الإيراني، وفق التقرير.

واعتبر التقرير أن إحياء اتفاقية 2015 التي وصفها بالمعيبة لن ينزع فتيل التوترات في الشرق الأوسط، بل سيؤدي إلى تأجيجها، موضحا أن إيران ستحظى بتخفيف العقوبات ما من شأنه تقوية شبكاتها الإرهابية بالوكالة لهجمات مستقبلية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تحولت الحرب الأوكرانية إلى مستنقع للجيش الروسي؟ هل تحولت الحرب الأوكرانية إلى مستنقع للجيش الروسي؟
اكتشف المزيد