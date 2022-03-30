محمد بن زايد يبحث مع بلينكن تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية
استعرض الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك في ظل تطورات الأزمة الأوكرانية
استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الثلاثاء، وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
ووأوضح المصدر أن الشيخ محمد بن زايد والوزير الأميركي بحثا، خلال اللقاء، علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وسبل تعزيزه في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك في ظل تطورات الأزمة الأوكرانية.
وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن الجهود المبذولة لاحتواء تداعياتها والحد من تدهور الموقف على جميع المستويات الإنسانية والاقتصادية، من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية والعمل المشترك من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين.
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