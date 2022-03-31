مشاهد مروعة لحريق هائل في سوق المباركية الشهير بالكويت

اندلع حريق هائل في سوق المباركية في الكويت، اليوم الخميس، وتكافح فرق الإطفاء في هذه الأثناء لإخماد النيران.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي جانباً من الحريق الضخم.

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وتقع سوق المباركية في قلب العاصمة الكويت، وتعتبر أقدم أسواق الكويت على الإطلاق، حيث يعود تاريخها إلى أكثر من 120 عاماً.

فيما أفادت صحيفة القبس أن نحو 50 إطفائياً يمثلون 5 فرق من قوة الإطفاء العام مع حريق ضخم اندلع في عدد من المحلات التجارية في سوق السلاح بالمباركية.

وقال مصدر إطفائي إن الحريق انتشر بسرعة كبيرة بسبب طبيعة الموقع والمواد المحترقة، لافتاً إلى أن الحريق لم يسفر عن وقوع وفيات أو إصابات حتى الآن. إلى ذلك، حذر مصدر إطفائي من خطورة الانهيارات المتوقع حدوثها على رجال الإطفاء وعلى المتواجدين في موقع حريق المحلات التجارية في سوق السلاح بمنطقة المباركية بسبب طبيعة الموقع.

كما كشف المصدر عن أن النيران طالت أكثر من 20 محلاً تجارياً، لافتاً إلى أن وجود سوائل سريعة الاشتعال ومحولات كهربائية تصعب من مهام رجال الإطفاء، وتساهم في انتشار النيران بسرعة كبيرة، مؤكداً أن هذا النوع من المواد يتم التعامل معه باستخدام الرغوة وليس المياه. وأضاف أن فرق الإطفاء التي تكافح الحريق ارتفعت إلى 8 فرق، بعد أن عززت قوة الإطفاء العام موقع الحريق بـ3 فرق أخرى.