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نيران "الإسلاميين" تشعل فتنة عرض المشاهد الإباحية أمام طلاب جامعة كويتية

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التعليم العالي في الكويت

نيران "الإسلاميين" تشعل فتنة عرض المشاهد الإباحية أمام طلاب جامعة كويتية

شهادات بعض الطالبات تكشف تفاصيل الواقعة وما حدث من الأستاذ الجامعي خلال عرض المشاهد الإباحية أمامهن.. وطلب منهن عدم إخبار ذويهن عن الموضوع

العربية.نت

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فجرت واقعة عرض أستاذ في إحدى جامعات الكويت مشاهد إباحية أمام الطلاب، إناثا وذكورا، بغرض تثقيفهم، غضبا عارما في البلاد.

ودخل بعض رموز "الإسلاميين" في الكويت على خط تلك الأزمة، حيث طالبوا بوقف الدكتور الذي يحاضر في كلية الطب عن العمل ومحاسبته.

ونشر حساب المجلس الكويتي على "تويتر" تغريدة للداعية عبد الرحمن النصار، قال فيها: "دكتود في كلية الطب يعرض مشهدا إباحيا أمام الطلاب والطالبات بحجة تثقيفهم. لن نقبل بوجود هذا الفاسد أخلاقيا ليدرس بنات الكويت".

وانضم للنصار بعد الضجة التي أحدثتها تغريداته العديد من الأصوات المطالبة من التيار الإسلامي في الكويت بضرورة فتح تحقيق في هذا الأمر، ومحاسبة هذا الاستاذ الجامعي.

ونشر النصار شهادات بعض الطلاب والطالبات الذين حضروا المحاضرة، قائلا: "هذا فعل فاضح لا يجوز ولا يليق بأستاذ جامعي الوقوع به. ولا يجوز لكم السكوت عنه".

بينما أشار المحامي الكويتي محمد البنوان إلى أن إدارة الجامعة، ممثلة بمديرها وعميد كلية الطب، مسؤولة "عن تجاوزات طاقم التدريس في الجامعة، خصوصا الدكتور الذي قام بعرض مقاطع إباحية لطلبته".

وأضاف أنه في حال لم تقم بواجبها القانوني "فسيتم رفع الأمر للقضاء للفصل فيه".

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