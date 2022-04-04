نيران "الإسلاميين" تشعل فتنة عرض المشاهد الإباحية أمام طلاب جامعة كويتية

فجرت واقعة عرض أستاذ في إحدى جامعات الكويت مشاهد إباحية أمام الطلاب، إناثا وذكورا، بغرض تثقيفهم، غضبا عارما في البلاد.

إسلاميون يطالبون بوقف دكتور في كلية الطب عرض مشاهد إباحية أمام الطالبات بحجة تثقيفهن ! pic.twitter.com/x7epRa7rdZ — المجلس (@Almajlliss) April 2, 2022

ودخل بعض رموز "الإسلاميين" في الكويت على خط تلك الأزمة، حيث طالبوا بوقف الدكتور الذي يحاضر في كلية الطب عن العمل ومحاسبته.

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ونشر حساب المجلس الكويتي على "تويتر" تغريدة للداعية عبد الرحمن النصار، قال فيها: "دكتود في كلية الطب يعرض مشهدا إباحيا أمام الطلاب والطالبات بحجة تثقيفهم. لن نقبل بوجود هذا الفاسد أخلاقيا ليدرس بنات الكويت".

دكتور في كلية الطب يعرض مشهدا إباحيا أمام الطلاب والطالبات بحجة تثقيفهم ..



لن نقبل بوجود هذا الدكتور الفاسد أخلاقيا ليدرس بنات الكويت ..



منا للمسؤولين والنواب والشعب الكويتي@MOEKUWAIT@K_University@hamdan__alazmi @Dr_S_ALMutairi @alhuwaila @drahmadmote3@fayezaljumhour — عبدالرحمن النصار (@alnassar_kw) April 2, 2022

وانضم للنصار بعد الضجة التي أحدثتها تغريداته العديد من الأصوات المطالبة من التيار الإسلامي في الكويت بضرورة فتح تحقيق في هذا الأمر، ومحاسبة هذا الاستاذ الجامعي.

ونشر النصار شهادات بعض الطلاب والطالبات الذين حضروا المحاضرة، قائلا: "هذا فعل فاضح لا يجوز ولا يليق بأستاذ جامعي الوقوع به. ولا يجوز لكم السكوت عنه".

بينما أشار المحامي الكويتي محمد البنوان إلى أن إدارة الجامعة، ممثلة بمديرها وعميد كلية الطب، مسؤولة "عن تجاوزات طاقم التدريس في الجامعة، خصوصا الدكتور الذي قام بعرض مقاطع إباحية لطلبته".

جامعة الكويت ممثلة بمديرها وعميد كلية الطب مسؤولون بصفتهم عن تجاوزات طاقم التدريس في الجامعة خصوصا الدكتور الذي قام بعرض مقاطع إباحية لطلبته ، وفي حال لم يقوموا بواجبهم القانوني فسيتم رفع الامر للقضاء للفصل فيه . — محمد البنوان (@banwan16) April 2, 2022

وأضاف أنه في حال لم تقم بواجبها القانوني "فسيتم رفع الأمر للقضاء للفصل فيه".