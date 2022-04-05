ولي عهد الكويت يتسلم استقالة الحكومة من رئيس الوزراء

تسلم ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء، استقالة الحكومة من رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، وفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وكان رئيس وأعضاء مجلس الوزراء أدوا اليمين الدستورية في 4 يناير الماضي، وذلك وفقا للمادة واحد وتسعين من الدستور.

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يشار إلى أن الجلسة شهدت حينها انسحاب عدد من النواب مع بداية البند الأول لجدول أعمالها والمتعلق بأداء الحكومة اليمين الدستورية.

يذكر أنه صدر في 23 نوفمبر 2021 الأمر الأميري بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

كما صدر في الشهر ذاته المرسوم الأميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح تتضمن 15 وزيراً.