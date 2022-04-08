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اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون في الرياض لبحث الملف اليمني وعودة السفراء للبنان

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مجلس التعاون الخليجي

اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون في الرياض لبحث الملف اليمني وعودة السفراء للبنان

دبي _ العربية.نت

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انطلق اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في الرياض، مساء الخميس، لبحث الملف اليمني وعودة السفراء للبنان.

وتجري أعمال اجتماع الدورة الـ151 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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وأكد الدكتور الحجرف، أن المجلس الوزاري بحث عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى التي صدرت عن القمة الـ42 بالرياض، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، والمستجدات التي تشهدها المنطقة.

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