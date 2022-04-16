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الإمارات: يجب وقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى

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من المسجد الأقصى (فرانس برس)
من المسجد الأقصى (فرانس برس)

الإمارات: يجب وقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى

دبي - العربية.نت

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دانت دولة الإمارات بشدة، مساء الجمعة، اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين. وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

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إلى هذا، دعت وزارة الخارجية الإماراتية والتعاون الدولي في بيان إلى ضبط النفس وتوفير الحماية للمصلين، مشيرة إلى موقف الإمارات الداعي إلى ضرورة احترام السلطات الإسرائيلية حق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية ووقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى.

احترام الوضع التاريخي القائم

كما أكدت ضرورة احترام دور المملكة الأردنية في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.

وشددت على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للدفع قدما بعملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك ضرورة وضع حد للممارسات الاسرائيلية غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جرح 150 فلسطينيا

يشار إلى أنه جرح أكثر من 150 فلسطينيا الجمعة في صدامات مع الشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى في القدس، في أول مواجهات من نوعها منذ بدء شهر رمضان.

يذكر أن هذا التصعيد أتى بعدما أرسلت إسرائيل تعزيزات إلى الضفة الغربية، وعززت الجدار الفاصل معها عقب أربع هجمات أدت إلى سقوط 14 قتيلا خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

كما جاءت تلك الاشتباكات بعد مقتل ثلاثة فلسطينيين أمس الخميس، عقب شن القوات الإسرائيلية عمليات جديدة في منطقة جنين شمال الضفة المحتلة.

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