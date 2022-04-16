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البحرين تدعو لوقف أي إجراءات استفزازية في القدس

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وزارة الخارجية البحرينية البحرين

البحرين تدعو لوقف أي إجراءات استفزازية في القدس

دبي - العربية.نت

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دانت وزارة الخارجية البحرينية، فجر السبت، "اقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى، وما نتج عنه من أعمال عنف وإصابة واعتقال عشرات المصلين، باعتباره استفزازًا لمشاعر المسلمين وخاصة في شهر رمضان".

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وأكدت الخارجية البحرينية في بيان، أهمية احترام قدسية المسجد الأقصى وضرورة احترام دور المملكة الأردنية في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، مشددة على ضرورة وقف أي إجراءات استفزازية من شأنها تأجيج العنف وتغذية الكراهية الدينية والتطرف وعدم الاستقرار.

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كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في تهدئة الأوضاع، وفتح آفاق جادة لعملية السلام العادل والشامل على أساس مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، مؤكدة موقف البحرين الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

150 مصابا

يشار إلى أنه جرح أكثر من 150 فلسطينيا الجمعة في صدامات مع الشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى في القدس، في أول مواجهات من نوعها منذ بدء شهر رمضان.

يذكر أن هذا التصعيد أتى بعدما أرسلت إسرائيل تعزيزات إلى الضفة الغربية، وعززت الجدار الفاصل معها عقب أربع هجمات أدت إلى سقوط 14 قتيلا خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

كما جاءت تلك الاشتباكات بعد مقتل ثلاثة فلسطينيين أمس الخميس، عقب شن القوات الإسرائيلية عمليات جديدة في منطقة جنين شمال الضفة المحتلة.

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