وزير خارجية الإمارات يؤكد لنظيره الإسرائيلي أهمية تهدئة الأوضاع بالأقصى

أكد وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الخميس، أهمية تهدئة الأوضاع في المسجد الأقصى.

وقالت وكالة أنباء الإمارات، إن الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة إلى الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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وأشار الوزير الإماراتي إلى ضرورة احترام "الدور التاريخي المهم" للأردن في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي.

وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية الإماراتي "ثمن قرار الحكومة الإسرائيلية بمنع وصول مسيرة الأعلام إلى منطقة باب العامود وكذلك منع الزوار غير المسلمين من دخول باحات الأقصى بدءا من غد الجمعة وحتى نهاية شهر رمضان".

كما أكد على حاجة المنطقة إلى "الاستقرار والعمل المشترك من أجل المضي قدما في مسارات التنمية على الصعد كافة بما يحقق تطلعات الشعوب في التقدم والازدهار".

وتستمر التوترات منذ أيام بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى.

ويتركز التوتر في القدس في محيط الأقصى احتجاجا على ما يقوم به مستوطنون من "زيارات" لباحات المسجد تتم في أوقات محددة وضمن شروط لممارسة طقوس يهودية، وهو ما يعتبره الفلسطينيون ودول المنطقة استفزازا.