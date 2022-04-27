الكويت تعرب عن رفضها واستيائها من تصريحات نائب عراقي
الخارجية الكويتية تعتبر أن تصريحات أحد النواب العراقيين بشأن التعامل مع الصيادين العراقيين "لا تراعي مبدأ حسن الجوار"
اجتمع نائب وزير الخارجية الكويتي السفير مجدي الظفيري، اليوم الأربعاء، مع سفير العراق لدى الكويت المنهل الصافي، وتم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، تناول اللقاء التصريحات الأخيرة لأحد أعضاء البرلمان العراقي بشأن الادعاءات بالاعتداء على الصيادين العراقيين.
وأعرب نائب وزير الخارجية الكويتي خلال اللقاء عن رفض واستياء دولة الكويت لهذه التصريحات "التي لا تعكس متانة العلاقات الأخوية بين البلدين ولا تراعي مبادئ حسن الجوار"، مؤكداً "عدم صحة هذه الادعاءات وسلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات خفر السواحل الكويتية".
وأشاد الظفيري بالتعاون القائم والمستمر بين قوة خفر السواحل الكويتية والقوة البحرية العراقية في "معالجة تجاوزات الصيادين العراقيين للمياه الإقليمية الكويتية"، بحسب البيان.
-
ويمبلدون: لم يكن أمامنا سوى "خيار" حظر الروس والبيلاروسأفاد منظمو بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، الثلاثاء، أن "لا خيار آخر" كان أمامهم سوى قرار حرمان اللاعبين الروس والبيلاروس ... رياضة
-
صدمة جديدة للعملات الرقمية.. 133 مليار دولار حصيلة الخسائر46 شركة ومؤسسة أوروبية طلبت تخفيف القيود التنظيمية العملات المشفرة
-
تن هاغ يريد هدّافه معه في مانشستريسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع المهاجم الإيفواري سيباستيان هالر من صفوف أياكس أمستردام الهولندي الصيف المقبل، بحسب تقارير صحافية يوم ... رياضة