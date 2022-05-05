وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع: لن نتردد في الدفاع عن مصالحنا الوطنية
البواردي: "القوات المسلحة الإماراتية أظهرت جاهزية تامة في تعاملها مع التهديدات الأمنية الأخيرة التي استهدفت الدولة".
قال وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي، إن بلاده لن تتردد في اتخاذ ما وصفها بالخطوات المناسبة "التي تنطلق من مصالحنا الوطنية في المقام الأول والأخير" وذلك في ظل ما يشهده العالم من "تحولات كبرى".
ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن البواردي، اليوم الخميس، بمناسبة الاحتفال بذكرى توحيد القوات المسلحة في الإمارات، أن "القوات المسلحة الإماراتية أظهرت جاهزية تامة في تعاملها مع التهديدات الأمنية الأخيرة التي استهدفت الدولة".
وأشار البورادي إلى أن تلك التهديدات لم تكن وليدة الصدفة، بل هي نتاج لما وصفه بأنه "التهاون الدولي" في التصدي للعديد من الخروقات الأمنية التي تسببت بها "الميليشيات المؤدلجة في أكثر من دولة في المنطقة منذ بداية الثمانينيات حتى اليوم".
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