.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع: لن نتردد في الدفاع عن مصالحنا الوطنية 

  • الخط
محمد البواردي وزير دولة لشئون الدفاع
وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي

وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع: لن نتردد في الدفاع عن مصالحنا الوطنية

البواردي: "القوات المسلحة الإماراتية أظهرت جاهزية تامة في تعاملها مع التهديدات الأمنية الأخيرة التي استهدفت الدولة".

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي، إن بلاده لن تتردد في اتخاذ ما وصفها بالخطوات المناسبة "التي تنطلق من مصالحنا الوطنية في المقام الأول والأخير" وذلك في ظل ما يشهده العالم من "تحولات كبرى".

أخفى أمواله عن زوجته فأحرقتها.. مصري ذهب بنفسه للهلاك الأخيرة أخفى أمواله عن زوجته فأحرقتها.. مصري ذهب بنفسه للهلاك

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن البواردي، اليوم الخميس، بمناسبة الاحتفال بذكرى توحيد القوات المسلحة في الإمارات، أن "القوات المسلحة الإماراتية أظهرت جاهزية تامة في تعاملها مع التهديدات الأمنية الأخيرة التي استهدفت الدولة".

وأشار البورادي إلى أن تلك التهديدات لم تكن وليدة الصدفة، بل هي نتاج لما وصفه بأنه "التهاون الدولي" في التصدي للعديد من الخروقات الأمنية التي تسببت بها "الميليشيات المؤدلجة في أكثر من دولة في المنطقة منذ بداية الثمانينيات حتى اليوم".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
روسيا تجهز لمراسم احتفالات عيد النصر في 9 مايو في ماريوبول روسيا تجهز لمراسم احتفالات عيد النصر في 9 مايو في ماريوبول
اكتشف المزيد