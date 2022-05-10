الكويت.. أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء
كان رئيس الوزراء قد تقدم باستقالته في الخامس من أبريل لولي العهد
ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن أمرا أميريا صدر بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وتكليفهم بتصريف العاجل من الأمور.
وكان رئيس الوزراء قد تقدم باستقالته في الخامس من أبريل نيسان لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح.
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