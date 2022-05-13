الإمارات: تعطيل العمل 3 أيام حدادا على وفاة رئيس الدولة

أعلنت وكالة الأنباء الإمارتية، اليوم الجمعة، الحداد على وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد في البلاد.

كما أعلنت وزارة شؤون الرئاسة تنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوماً، اعتباراً من اليوم.

و تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ #خليفة_بن_زايد_آل_نهيان " رحمه الله " مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم.#وام — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) May 13, 2022

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كذلك أعلنت وزارة شؤون الرئاسة تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم.

وكتبت عبر حسابها في "تويتر"، "تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو".