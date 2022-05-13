.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الإمارات: تعطيل العمل 3 أيام حدادا على وفاة رئيس الدولة

  • الخط
الشيخ خليفة بن زايد

الإمارات: تعطيل العمل 3 أيام حدادا على وفاة رئيس الدولة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وكالة الأنباء الإمارتية، اليوم الجمعة، الحداد على وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد في البلاد.

كما أعلنت وزارة شؤون الرئاسة تنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوماً، اعتباراً من اليوم.

كذلك أعلنت وزارة شؤون الرئاسة تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم.

وكتبت عبر حسابها في "تويتر"، "تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ما أبرز التحديات التي تواجه عملية الحوار بين القوى السياسية في السودان؟ ما أبرز التحديات التي تواجه عملية الحوار بين القوى السياسية في السودان؟
اكتشف المزيد