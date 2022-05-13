حاكم أبوظبي يقبل التعازي بوفاة الشيخ خليفة في "قصر المشرّف"

أعلنت الإمارت، أمس الجمعة، وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد.

وكتبت وزارة شؤون الرئاسة في حسابها على تويتر: "ننعى إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم 13 مايو".

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كما أوضحت أن حاكم أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد وحكام الإمارات سيتقبلون العزاء اليوم السبت، في قصر المشرف.

ووفقاً لما نشره مكتب أبوظبي الإعلامي عبر حسابه في تويتر، فإن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي سيتقبّل تعازي أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات في وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، يوم السبت في قصر المشرف.

حداد رسمي وتنكيس أعلام

وكانت الإمارات، أعلنت الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 40 يوماً، اعتباراً من الجمعة.

كما أفادت بتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من غد السبت.

إلى ذلك، أقيمت صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة المغرب في مسجد الشيخ سلطان بن زايد، كما أقيمت صلاة الغائب في جميع مساجد الدولة.

وأدى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد والشيوخ صلاة الجنازة على روح الفقيد في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبوظبي، وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".

كما شيع الشيخ محمد بن زايد والشيوخ جثمان الشيخ خليفة بن زايد إلى مثواه الأخير ووري في مقبرة البطين في أبوظبي.





الشيخ محمد بن زايد وشيوخ الإمارات في تشييع الشيخ خليفة بن زايد الشيخ محمد بن زايد وشيوخ الإمارات في تشييع الشيخ خليفة بن زايد الشيخ محمد بن زايد وشيوخ الإمارات في تشييع الشيخ خليفة بن زايد

دول عربية وغربية نعت الراحل

يشار إلى أن الشيخ خليفة ولد سنة 1948، وعين ولياً لعهد أبوظبي عام 1969، ثم أصبح في نوفمبر 2004 رئيساً لدولة الإمارات.

ومنذ إعلان الوفاة، نعت دول عربية وغربية رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مسيدين بعهد رئاسته وما شهدت البلاد فيه من تقدم اقتصادي كبير، ونمو تجاري وسياحي ملموس.