محمد بن زايد: الإمارات فقدت ابنها البار وقائد "مرحلة التمكين"

نعى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الجمعة، أخاه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات.

وقال في تغريدة على حسابه في تويتر إن الإمارات فقدت ابنها البار وقائد "مرحلة التمكين" وأمين رحلتها المباركة، مؤكداً أن مواقف وإنجازات وحكمة وعطاء ومبادرات الشيخ خليفة بن زايد في كل زاوية من زوايا الوطن.

إنا لله وإنا إليه راجعون .. فقدت الإمارات ابنها البار وقائد "مرحلة التمكين" وأمين رحلتها المباركة.. مواقفه وإنجازاته وحكمته وعطاؤه ومبادراته في كل زاوية من زوايا الوطن.. خليفة بن زايد، أخي وعضيدي ومعلمي ، رحمك الله بواسع رحمته وأدخلك في رضوانه وجنانه. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) May 13, 2022

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من جهته نعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، الشيخ خليفة بن زايد.

وكتب على حسابه في تويتر: "بقلوب يعتصرها الحزن.. وبنفوس مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ننعى راعي مسيرتنا.. ورئيس دولتنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لشعب الإمارات وللشعوب العربية والإسلامية وللعالم".

بقلوب يعتصرها الحزن .. وبنفوس مؤمنة بقضاء الله وقدره .. ننعى راعي مسيرتنا .. ورئيس دولتنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لشعب الإمارات وللشعوب العربية والإسلامية وللعالم .. اللهم إنه حط رحاله عندك .. فأكرم وفادته.. ووسع مدخله .. وإجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة .. آمين pic.twitter.com/j1bbuHnC1h — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 13, 2022

كما أضاف أن الشيخ خليفة بن زايد قد أدى أمانته وخدم رعيته وأحب شعبه.

حداد رسمي وتنكيس الأعلام

يذكر أن الإمارات كانت أعلنت اليوم الجمعة وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد.

وكتبت وزارة شؤون الرئاسة على حسابها في تويتر: "ننعى إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم 13 مايو".

كما أعلنت الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 40 يوماً، اعتباراً من اليوم، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم.