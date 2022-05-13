محمد بن زايد والشيوخ يؤدون صلاة الجنازة على الشيخ خليفة

أدى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي، وشيوخ عائلة آل نهيان، اليوم الجمعة، صلاة الجنازة على جثمان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبوظبي، وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".

وشيع الشيخ محمد بن زايد والشيوخ جثمان الشيخ خليفة بن زايد إلى مثواه الأخير ووري في مقبرة البطين في أبوظبي.

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إلى ذلك يتقبل الشيخ محمد بن زايد حاكم أبوظبي تعازي أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات في الشيخ خليفة بن زايد يوم غد السبت في قصر المشرف، بحسب "وام".

حداد رسمي وتنكيس الأعلام

يذكر أن الإمارات كانت أعلنت، في وقت سابق اليوم، وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد.

وكتبت وزارة شؤون الرئاسة على حسابها في تويتر: "ننعى إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم 13 مايو".

كما أعلنت الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 40 يوماً، اعتباراً من اليوم، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من غد السبت، على أن يستأنف الدوام الرسمي الثلاثاء المقبل.

فيما نعت دول عربية وغربية رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.