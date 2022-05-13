"قائد مرحلة التمكين".. مسيرة حافلة للشيخ خليفة بن زايد

توفي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، وأعلنت البلاد الحداد وتنكيس الأعلام 40 يوماً.

كما أعلنت وزارة شؤون الرئاسة تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام".

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وأبدى عموم الإماراتيين والقادة العرب حزنهم على رحيل الرئيس، الذي طبع حكمه البلاد بصورة مزدهرة.

قائد مرحلة التمكين

فيما أكد ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، أن مواقف وإنجازات الشيخ خليفة وحكمته وعطاءه ومبادراته في كل زاوية من الوطن.

كما شدد على أن الإمارات فقدت برحيله "ابنها البار وقائد مرحلة التمكين".

وفي ما يلي أبرز المحطات في مسيرته:

ولد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان سنة 1948، وعين ولياً لعهد أبوظبي عام 1969.

ثم رأس أول مجلس وزراء محلي لإمارة أبوظبي في 1971.

أما في عام 1974 فأصبح نائباً لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي.

وبعد سنتين أي في 1976 أضحى نائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات.

ثم أصبح في نوفمبر 2004 رئيساً لدولة الإمارات.

تميز عهده بازدهار اقتصادي في البلاد، فضلاً عن نمو تجاري وسياحي.

وأطلق اسمه على برج خليفة أطول برج في العالم في إمارة دبي بدولة الإمارات، في رسالة تقدير لعطاءاته وإنجازاته في الإمارات.