الإمارات تودع موسّع نهضتها.. وحاكم أبوظبي يتقبل التعازي

ودعت الإمارات أمس الجمعة "قائد التمكين" الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي وسع نهضتها على كافة الصعد الاقتصادية والتجارية والسياسية والتربوية.

وعبر قادة العالم أجمع عن حزنهم لوفاة رئيس قاد بلاده نحو الازدهار والنمو.

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كما عبر آلاف الإماراتيين والمقيمين فضلا عن العديد من المواطنين في كافة الدول العربية عن أساهم لرحيل الشيخ خليفة، للدور الذي قام به في مجال تقديم المساعدات والإعانة للعديد من الشعوب العربية في محنتها.

إلى ذلك، رفعت شوارع الإمارات صور رئيس الدولة الراحل، فيما عم الحزن كافة المناطق.

تقبل التعازي

في حين، يبدأ اليوم السبت، حاكم أبوظبي الشيخ محمد بن زايد وحكام الإمارات تقبل العزاء في قصر المشرف، بحسب ما أعلنت وزارة شؤون الرئاسة.

كما سيتقبّل التعازي أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات.

وكانت الإمارات أعلنت أمس، وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد، معلنة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 40 يوماً.

كما أفادت بتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم.

وأقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة المغرب أمس في مسجد الشيخ سلطان بن زايد، كما أقيمت صلاة الغائب في جميع مساجد الدولة.

ازدهار كبير

يشار إلى أن الشيخ خليفة ولد سنة 1948، وعين ولياً لعهد أبوظبي عام 1969، ثم أصبح في نوفمبر 2004 رئيساً لدولة الإمارات.

وفي ظل رئاسته، شهدت البلاد تقدماً اقتصادياً كبيراً، ونمواً تجارياً وسياحياً ملموساً، فضلا عن تعزيز للبنى التحتية والنفطية في الإمارات.

كما استلهم الشيخ خليفة في عمله سياسات والده الشيخ زايد، مؤسس الدولة، فساند الإمارات الست الأخرى طوال سنوات رئاسته.

إلى ذلك، تميز عهده الذي امتد لـ 18 عاماً بالانتقال من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التمكين، وطُبع بازدهار كبير في البلاد على كافة الصعد.