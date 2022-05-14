زعماء وقادة يهنئون الشيخ محمد بن زايد لانتخابه رئيساً للإمارات

فور انتخاب الشيخ محمد بن زايد رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفا للشيخ خليفة بن زايد الذي وافته المنية أمس الجمعة، توالت التهاني من زعماء وقادة العالم، فقد تقدم مجلس التعاون الخليجي بالتهنئة للشيخ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيسا للإمارات.

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كما تقدم سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، بالتهنئة للشيخ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيسا للإمارات.

إلى هذا، بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح برقية تهنئة إلى نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بمناسبة انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للدولة.

وهنأ ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الشيخ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيسا.

وقدمت منظمة التعاون الإسلامي التهنئة للشيخ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيسا للإمارات.

أيضا، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشيخ محمد بن زايد بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات، خلفا للرئيس الراحل خليفة بن زايد.

انتخاب بالإجماع

وانتخب المجلس الأعلى للاتحاد، اليوم السبت، بالإجماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، فقد عقد المجلس اجتماعاً اليوم في قصر المشرف بأبوظبي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كما حضر الاجتماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، والشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.