.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

محمد بن راشد: محمد بن زايد هو ظل زايد وامتداده فينا

  • الخط
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (أرشيفية من رويترز)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (أرشيفية من رويترز)

محمد بن راشد: محمد بن زايد هو ظل زايد وامتداده فينا

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم السبت، انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة.

وأكد أن "محمد بن زايد هو ظل زايد وامتداده فينا.. ومؤسس مئوية دولتنا.. وحامي حمى اتحادنا.. نبارك له، ونبايعه، ويبايعه شعبنا.. وتنقاد له البلاد كلها ليأخذها في دروب العز والمجد والسؤدد بإذن الله"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كما أشار إلى أن تولي محمد بن زايد الرئاسة يمثل حقبة تاريخية جديدة، مضيفاً أن الإمارات ستبدأ مرحلة جديدة مع قائد عرفه شعبه منذ سنين طويلة.

الانتقال السلس للسلطة

بدوره، شدد المستشار السياسي لرئيس الدولة، أنور قرقاش، على أن الانتقال السلس للسلطة يعكس رصانة العمل المؤسسي والمستوى المتقدم لآليات الحكم واستقرارها في الإمارات.

كما أشار إلى أن الشيخ محمد بن زايد، قائد استثنائي وزعيم وطني يتميز بالحكمة والرؤية السديدة والمكانة الرفيعة إقليمياً ودولياً، مضيفاً أن الإمارات ماضية بقيادته نحو مزيد من التقدم والازدهار.

انتخاب بالإجماع

وكان المجلس الأعلى للاتحاد انتخب بوقت سابق اليوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة.

أتى هذا الانتخاب بالإجماع وبموجب المادة 51 من الدستور، خلفاً للرئيس الراحل الشيخ خليفة.

يشار إلى أن الإمارات كانت أعلنت أمس الجمعة وفاة "قائد التمكين" في البلاد، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بعد مسيرة حافلة بالازدهار على مدى 18 عاماً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل ينجح نشطاء ساحة الشهداء في استرداد الدولة اللبنانية عبر الانتخابات؟ هل ينجح نشطاء ساحة الشهداء في استرداد الدولة اللبنانية عبر الانتخابات؟
اكتشف المزيد