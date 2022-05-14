محمد بن راشد: محمد بن زايد هو ظل زايد وامتداده فينا

أعلن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم السبت، انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة.

وأكد أن "محمد بن زايد هو ظل زايد وامتداده فينا.. ومؤسس مئوية دولتنا.. وحامي حمى اتحادنا.. نبارك له، ونبايعه، ويبايعه شعبنا.. وتنقاد له البلاد كلها ليأخذها في دروب العز والمجد والسؤدد بإذن الله"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

انتخب المجلس الأعلى للاتحاد اليوم أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة..

محمد بن زايد هو ظل زايد وامتداده فينا..ومؤسس مئوية دولتنا..وحامي حمى اتحادنا. نبارك له، ونبايعه، ويبايعه شعبنا .. وتنقاد له البلاد كلها ليأخذها في دروب العز والمجد والسؤدد بإذن الله . — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 14, 2022

مادة اعلانية

كما أشار إلى أن تولي محمد بن زايد الرئاسة يمثل حقبة تاريخية جديدة، مضيفاً أن الإمارات ستبدأ مرحلة جديدة مع قائد عرفه شعبه منذ سنين طويلة.

الانتقال السلس للسلطة

بدوره، شدد المستشار السياسي لرئيس الدولة، أنور قرقاش، على أن الانتقال السلس للسلطة يعكس رصانة العمل المؤسسي والمستوى المتقدم لآليات الحكم واستقرارها في الإمارات.

كما أشار إلى أن الشيخ محمد بن زايد، قائد استثنائي وزعيم وطني يتميز بالحكمة والرؤية السديدة والمكانة الرفيعة إقليمياً ودولياً، مضيفاً أن الإمارات ماضية بقيادته نحو مزيد من التقدم والازدهار.

الانتقال السلس للسلطة في دولة الإمارات يعكس رصانة العمل المؤسسي والمستوى المتقدم لآليات الحكم واستقرارها، نحمد الله على نعمة الإمارات ونبايع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله رئيساً وقائداً نمضي تحت رايته في مسيرة الإنجاز والتطور 2/1 pic.twitter.com/IJdzEyFCsK — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 14, 2022

انتخاب بالإجماع

وكان المجلس الأعلى للاتحاد انتخب بوقت سابق اليوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة.

أتى هذا الانتخاب بالإجماع وبموجب المادة 51 من الدستور، خلفاً للرئيس الراحل الشيخ خليفة.

يشار إلى أن الإمارات كانت أعلنت أمس الجمعة وفاة "قائد التمكين" في البلاد، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بعد مسيرة حافلة بالازدهار على مدى 18 عاماً.