هاريس وجونسون وماكرون بأبوظبي اليوم لتقديم العزاء بالشيخ خليفة

أعلن البيت الأبيض أن نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس ستترأس وفداً، اليوم الأحد، لتقديم العزاء بالشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في أبوظبي.

وأوضح أن هاريس ستؤكد لرئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد على متانة الشراكة مع الإمارات ورغبة واشنطن في تقويتها.

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كما سيتوجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى العاصمة الإماراتية اليوم لتقديم العزاء بالشيخ خليفة بن زايد.

وقال بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء، إن جونسون سيؤكد على ضرورة تعزيز الروابط بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات.

الرئاسة الفرنسية أفادت بدورها أيضا بأن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى العاصمة أبوظبي اليوم لتقديم العزاء بوفاة الشيخ خليفة بن زايد.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد هنأ في اتصال هاتفي الشيخ محمد بن زايد وشعب الإمارات، بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة من قبل المجلس الأعلى للاتّحاد، متمنيا له التوفيق ومواصلة مسيرة التنمية، ولدولة الإمارات المزيد من الأمن والرخاء والاستقرار والازدهار.

هذا ويتوافد قادة عرب وأجانب إلى أبوظبي، أمس واليوم، لتهنئة الشيخ محمد بن زايد بانتخابه رئيسا للإمارات.

وانتخب المجلس الأعلى للاتحاد، السبت، بالإجماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، فقد عقد المجلس اجتماعاً في قصر المشرف بأبوظبي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كما حضر الاجتماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، والشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.