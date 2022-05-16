هاريس تؤكد على التزام واشنطن مع الإمارات بأمن المنطقة وازدهارها

جددت نائبة الرئيس الأميركي كمالا هاريس اليوم الاثنين التأكيد على التزام بلادها المشترك مع الإمارات بالأمن والازدهار في المنطقة، مشيرة إلى حجم الاستفادة التي عادت على شعبها جراء العلاقات بين البلدين.

ونقل البيت الأبيض عن هاريس قولها في بيان قبل مغادرة أبوظبي "أقود الوفد الرئاسي نيابة عن الرئيس والشعب الأميركيين وإدارتنا لتقديم التعازي للإمارات الصديقة والشريكة وتهنئة الرئيس الجديد".

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وأضافت هاريس أن الوفد جاء إلى الإمارات أيضا لبحث "قوة الشراكة والصداقة.. والتزامنا مستقبلا بمواصلة العمل على تقوية هذه العلاقة".

وقدم وفد أميركي، رفيع المستوى، الاثنين، العزاء في وفاة رئيس دولة الإمارات العربية الراحل خليفة بن زايد آل نهيان، وذلك خلال زيارته للإمارات وعبر لقاء قيادات الدولة الخليجية.

.@VPHarris, @SecDef Austin and I offered our condolences to the leaders and people of the UAE today for the passing of H.H. Sheikh Khalifa bin Zayed. We mourn his passing and honor his legacy. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 16, 2022

ووصلت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، إلى دولة الإمارات، على رأس وفد رئاسي، يضم أيضا وزيري الخارجية أنتوني بلينكن، والدفاع لويد أوستن، ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية ويليام بيرنز، ومسؤولين آخرين، لتقديم العزاء، ولقاء الرئيس الإماراتي الجديد، محمد بن زايد.

وقال وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، في تغريدة على تويتر: "قدّمت أنا ولويد أوستن، تعازينا اليوم لقادة وشعب الإمارات في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد"، مضيفا: "نحزن على وفاته ونكرم إرثه".

وتوافد زعماء العالم، الأحد، على دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم التعازي في وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الأحد إنه هنأ الشيخ محمد بن زايد على انتخابه رئيسا للإمارات خلال زيارة لأبوظبي.

وأضاف جونسون عبر حسابه على تويتر: "سيواصل بلدانا العمل معا عن كثب من أجل أمن ورخاء شعبيهما".

والتقى الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقدّم ماكرون الذي أعيد انتخابه هذا الشهر، تعازيه للشيخ محمد بن زايد، قبل أن يعقدا جلسة مباحثات مغلقة.