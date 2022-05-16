الأمير محمد بن سلمان إلى أبوظبي لتقديم واجب العزاء بوفاة الشيخ خليفة
بناء على توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى أبوظبي، الاثنين، لتقديم واجب العزاء بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وذلك بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فقد غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء هذا اليوم الاثنين 15 / 10 / 1443 الموافق 16 / 5 / 2022م، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة صاحب السمو الشيخ/ خليفة بن زايد آل نهيان - رحمه الله".
وكان الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالاً هاتفياً قبل يومين برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وأعرب ولي العهد خلال الاتصال عن العزاء والمواساة للشيخ محمد بن زايد في وفاة الشيخ خليفة، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
فيما عبر ولي عهد أبوظبي عن الشكر والتقدير لولي العهد على عزائه ومواساته لهم في الفقيد، وفق ما نقلته "واس".
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