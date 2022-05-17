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محمد بن زايد: رحم الله أخي خليفة.. الأمانة ثقيلة

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الشيخ محمد بن زايد (أرشيفية- فرانس برس)
الشيخ محمد بن زايد (أرشيفية- فرانس برس)

محمد بن زايد: رحم الله أخي خليفة.. الأمانة ثقيلة

دبي - العربية.نت

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قال رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، اليوم الثلاثاء، إن "الأمانة ثقيلة"، داعيا بالرحمة لأخيه الشيخ خليفة بن زايد.

وكتب محمد بن زايد على حسابه الرسمي في تويتر: "رحم الله أخي خليفة.. الأمانة ثقيلة.. نسأل الله التوفيق والعون والسداد".

ويوم السبت، انتخب المجلس الأعلى للاتحاد، بالإجماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعقد المجلس اجتماعاً في قصر المشرف بأبوظبي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

يذكر أن الإمارات كانت أعلنت، يوم الجمعة، وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد.

كما أعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 40 يوماً، اعتباراً من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.

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