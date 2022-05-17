وزيرا خارجية الإمارات وأميركا يبحثان الأوضاع في المنطقة والأزمة الأوكرانية

استقبل الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي نظيره الأميركي أنتوني بلينكن الاثنين، حيث بحثا الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها تطورات الأزمة الأوكرانية.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن بلينكن أعرب خلال اللقاء عن "تمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار وللعلاقات الاستراتيجية بين البلدين النمو والتقدم" في ظل قيادة رئيسها الشيخ محمد بن زايد.

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بلينكن في الإمارات بلينكن وعبد الله بن زايد

وأضافت أن اللقاء تناول أيضا "آفاق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وما تزخر به من فرص للنمو وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة".

وأكد وزير الخارجية الإماراتي أن بلاده "تتطلع إلى تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين، ويسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار".