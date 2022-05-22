سلطنة عمان: لا قيود لمكافحة فيروس كورونا بعد اليوم

نظرا للانخفاض المستمر في حالات الإصابة بالفيروس، أعلنت سلطنة عمان الأحد إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات، ومعها ما تبقى من القيود والتدابير المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا، وذلك بعد أكثر من عامين على فرض القيود للحد من انتشار الجائحة.

في التفاصيل، أكدت الحكومة العمانية أن الشعب لم يعد بحاجة للالتزام بسلسلة التدابير الصحية، ومن بينها ارتداء الكمامات في الأماكن العامة وتجنب الحشود الضخمة.

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العزل لمن يشعر بأعراض

جاء ذلك بعدما كانت السلطات حريصة على عدم إعلان انتهاء الأزمة الصحية رسميا، ولا تزال تحث المواطنين على عزل أنفسهم إذا ظهرت عليهم أعراض، وأخذ الجرعات المعززة.

مع ذلك، يعيد إلغاء جميع القيود الحياة إلى طبيعتها في عمان، والتي تتراجع وتيرة الإصابات، حيث تسجل السلطنة حوالي 20 إصابة بالفيروس يوميا، بعد أن كان العدد وصل إلى ألف حالة يوميا في وقت سابق هذا العام، حيث أدى المتحور "أوميكرون" سريع الانتشار إلى ارتفاع حاد في الإصابات الشتاء الماضي.

135 جرعة لكل 100شخص

يذكر أن حملة التلقيح في عمان كانت تغلبت على الشكوك الأولية في جدوى اللقاحات.

وتسارعت وتيرة الحملة بعدما وفرت الحكومة 135 جرعة لكل مئة شخص، وفقا لمؤشر "أور وورلد إن داتا" العالمي، الذي ينشر بيانات وإحصاءات للإصابات بفيروس كورونا، والتابع لجامعة أكسفورد.