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شرطة أبوظبي: قتيلان و120 إصابة بحريق الخالدية

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شرطة أبوظبي: قتيلان و120 إصابة بحريق الخالدية

دبي - العربية.نت

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أعلنت فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، اليوم الاثنين، السيطرة على حريق ناتج عن انفجار اسطوانة غاز في مطعم بمنطقة الخالدية بالعاصمة الإماراتية.

وأشارت إلى أنه الأرقام الأولية تؤكد إصابة 64 شخصاً بإصابات بسيطة و 56 آخرين إصاباتهم متوسطة ووفاة شخصين.

كما أشارت إلى وقوع أضرار ببعض المحال التجارية، فيما تم إخلاء البناية احترازياً ولا زالت الفرق المختصة تباشر عملها بالموقع.

فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة مع وجود أضرار مادية بمحال تجارية وواجهات لعدد 6 بنايات، لافتة إلى أنه لازالت الفرق المختصه بالموقع تستكمل مهامها.

وأكدت أهمية وضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول المواد الإعلامية مراعاةً لخصوصية ومشاعر المصابين وذويهم.

وأخلت فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني 4 بنايات سكنية من جميع السكان بسلامة، نتيجة تأثر بعض واجهاتها من جراء الانفجار وجاري العمل على توفير مساكن مؤقتة إلى حين الإنتهاء من تأمين البنايات بشكل كامل.

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