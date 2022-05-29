.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الإمارات تسجل 3 حالات جديدة لمرض جدري القردة

  • الخط
وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية
وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات

الإمارات تسجل 3 حالات جديدة لمرض جدري القردة

أوصت الوزارة أفراد المجتمع بضرورة اتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية كافة وأخذ التدابير الوقائية عند السفر وفي التجمعات

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الأحد، تسجيل 3 حالات جديدة لمرض جدري القردة.

وأوصت الوزارة أفراد المجتمع بضرورة اتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية كافة وأخذ التدابير الوقائية عند السفر وفي التجمعات وتجنب السلوكيات غير الآمنة وغير الصحية، نقلا عن وكالة أنباء الإمارات (وام).

وفي 24 مايو، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن رصد أول حالة لجدري القردة في الدولة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الحالة تعود إلى سيدة تبلغ من العمر 29 سنة زائرة للدولة من غرب إفريقيا وتتلقى العناية الطبية اللازمة في الدولة.

وطمأنت الوزارة أفراد المجتمع بأن الجهات الصحية بالدولة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم.

الجيش المصري يصفي 10 إرهابيين بسيناء ويعتقل قيادياً خطيراً مصر الجيش المصري يصفي 10 إرهابيين بسيناء ويعتقل قيادياً خطيراً

وأكدت الوزارة أنها وبالتعاون مع الجهات الصحية تتبع آلية ترصد وبائي وفق أعلى الممارسات العالمية لضمان الكفاءة المستدامة ووقاية المجتمع من الأمراض السارية وسرعة اكتشاف الحالات، والعمل على الحد من الانتشار المحلي للأمراض والفيروسات كافة بما فيها جدري القردة.

وأهابت الوزارة بالجمهور أخذ المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة وعدم تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، إضافة إلى أهمية متابعة المستجدات والإرشادات التي تصدر من الجهات الصحية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية في أحد متاجر الأسلحة بأميركا.. السلاح متاح للجميع العربية في أحد متاجر الأسلحة بأميركا.. السلاح متاح للجميع
اكتشف المزيد