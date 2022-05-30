الكويت.. فرق الإطفاء تتعامل مع حريق في منطقة الري

أعلنت قوة الإطفاء العام الكويتية، اليوم الاثنين، أن فرقها تتعامل حالياً مع حريق هائل اندلع في سوق الخيام بمنطقة الري.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فقد قالت قوة الإطفاء في بيان صحافي حول المعلومات الأولية للحريق، إن 5 من فرقها تكافح الحريق وتحاول السيطرة عليه ومنع امتداده.

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وذكرت أن مساحة موقع الحريق تقدر تقريباً بـ4000 متر مربع، وأن الحريق طال خياماً ومواد بلاستيكية تستخدم في صناعة الخيام.

من جهتها، قالت مراسلة قناتي "العربية" و"الحدث" في الكويت، إن "سرعة الرياح ونوع المواد المشتعلة زادت من حجم الحريق".