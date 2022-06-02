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إعلام محلي: توقيف 3 إيرانيين قاموا بعمليات سلب داخل مياه الكويت

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إعلام محلي: توقيف 3 إيرانيين قاموا بعمليات سلب داخل مياه الكويت

طراد إيراني كان يسلب لنجات الصيد الكويتية على مدار الشهرين الماضيين

دبي - العربية.نت

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ذكر الإعلام الكويتي أن رجال الإدارة العامة لخفر السواحل أوقفوا طراداً إيرانياً دأب على سلب قوارب الصيد الكويتية في المياه الإقليمية الكويتية على مدار الشهرين الماضيين، وضبطوا 3 بحارة إيرانيين على متنه، وجرى إحالتهم إلى جهات التحقيق.

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وكانت غرفة عمليات خفر السواحل قد تلقت بلاغا عن قيام طراد بسلب "لنج" صيد كويتي داخل المياه الإقليمية الكويتية، وتحديداً بالقرب من أرياق قاروة، فتوجه رجال الخفر إلى الموقع وحاصروا الطراد الإيراني بعد إطلاق عدة أعيرة نارية أجبرت البحارة الإيرانيين على التوقف وتسليم أنفسهم لرجال الخفر، ولا تزال التحقيقات جارية.

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