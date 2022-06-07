شرطة دبي تقبض على الشقيقين جوبتا المتهمين بقضايا جنائية وغسيل أموال
نسقت شرطة دبي مع سلطات جنوب إفريقيا لتقديم ملف الاسترداد لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة
تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من إلقاء القبض على الشقيقين أتول وراجيش جوبتا، اللذين يعدان أحد أبرز المطلوبين لدى سلطات جنوب إفريقيا، لتورطهما في قضايا جنائية وغسيل الأموال بعد أن تلقت شرطة دبي النشرة الحمراء الصادرة بحقهما عبر منظمة الإنتربول.
ونسقت شرطة دبي مع سلطات جنوب إفريقيا لتقديم ملف الاسترداد لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.
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وجاءت عملية القبض تأكيداً لجهود دولة الإمارات في مكافحة جرائم غسل الأموال من خلال التعاون مع وزارة العدل لدولة الإمارات، والنيابة العامة بدبي، والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ووحدة المعلومات المالية، وبالتنسيق والتعاون مع النظراء الدوليين.
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