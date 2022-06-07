.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

شرطة دبي تقبض على الشقيقين جوبتا المتهمين بقضايا جنائية وغسيل أموال

  • الخط
شعار شرطة دبي

شرطة دبي تقبض على الشقيقين جوبتا المتهمين بقضايا جنائية وغسيل أموال

نسقت شرطة دبي مع سلطات جنوب إفريقيا لتقديم ملف الاسترداد لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة

العربية.نت - وكالات

نشر في: آخر تحديث:

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من إلقاء القبض على الشقيقين أتول وراجيش جوبتا، اللذين يعدان أحد أبرز المطلوبين لدى سلطات جنوب إفريقيا، لتورطهما في قضايا جنائية وغسيل الأموال بعد أن تلقت شرطة دبي النشرة الحمراء الصادرة بحقهما عبر منظمة الإنتربول.

ونسقت شرطة دبي مع سلطات جنوب إفريقيا لتقديم ملف الاسترداد لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.

وجاءت عملية القبض تأكيداً لجهود دولة الإمارات في مكافحة جرائم غسل الأموال من خلال التعاون مع وزارة العدل لدولة الإمارات، والنيابة العامة بدبي، والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ووحدة المعلومات المالية، وبالتنسيق والتعاون مع النظراء الدوليين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رغم نجاته من حجب الثقة.. هل يتكرر سيناريو إقالة ماي وتاتشر مع جونسون؟ رغم نجاته من حجب الثقة.. هل يتكرر سيناريو إقالة ماي وتاتشر مع جونسون؟
اكتشف المزيد