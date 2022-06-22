الكويت.. حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات جديدة خلال أشهر

أعلن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأربعاء، حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات جديدة خلال أشهر.

وأعلن ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في خطاب سبقه خطاب لأمير الكويت يبارك فيه قرارات ولي عهده، أعلن حل مجلس الأمة دستوريا واللجوء إلى انتخابات.

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وقال ولي عهد الكويت في الخطاب الذي نقله التلفزيون الرسمي: "لن نتدخل في الانتخابات ولا في اختيار رئيس مجلس الأمة القادم".

وقال ولي عهد الكويت عبر التلفزيون الرسمي: "لن نحيد عن الدستور ولن نقوم بتعديله أو تعطيله.. تحملنا أمانة الحكم كتكليف لا تشريف ونتعهد بصون هذه الأمانة".

وأضاف أن "الكويت دولة مؤسسات وصاحبة تجربة رائدة ومنارة للعمل الإنساني، مضيفاً بالقول: "نعمل على تحقيق الاستقرار الوطني ورفاهية الشعب وتأكيد وحدته.. هناك أخطار وأزمات تحيط بالبلاد من كل جانب".

وقال إن "المشهد السياسي تمزقه الخلافات والمصالح الشخصية على حساب الوطن.. وتصدع العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يعطلهما.. فهناك ممارسات تهدد الوحدة الوطنية ولا تتماشى مع مصالح المواطنين".

وشدد على أن "غياب الدور الحكومي في المتابعة والمحاسبة عطل مسيرة التنمية.

ولي عهد الكويت أضاف بالقول: "لم نتدخل في عمل السلطات، لكننا لم نلمس منها أي إنجازات.. المواطنون غير راضين عن عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية"، مشدداً على أن "الوضع الراهن يتطلب منا وقفة مصارحة ومراجعة".

وكان أمير الكويت قد فوض ولي عهده بإلقاء كلمة للشعب الكويتي بالنيابة عنه.