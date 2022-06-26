16 طعنة بصدر زوجة أردنية.. وشرطة الشارقة تكشف لغز الجريمة بـ120 دقيقة

لم يستفق الشارع العربي من هول صدمة جريمتين راحت ضحيتهما فتاتان، هما الأردنية إيمان إرشيد رمياً بالرصاص، والمصرية نيرة أشرف طعنا بالسكين، لتضج مواقع التواصل الاجتماعي مجدداً بجريمة ثالثة ضحيتها شابة أردنية جديدة، قتلت على يد زوجها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليستمر مسلسل إراقة دم النساء بدم بارد من قبل وحوش لا ينتمون للبشر، وفق تعبير جمهور كبير من النشطاء والحقوقيين.

زوج أردني يغتال زوجته العشرينية بـ16طعنة

وكانت شقيقة الضحية قد نشرت على حسابها الرسمي بتويتر، تفاصيل الجريمة، مؤكدة أن أختها لبنى منصور كانت ضحية جريمة ارتكبها زوجها، حيث سدد لها نحو 16طعنة إثر خلاف بينهما، ووصفته بـ"وحش بشري"، جدير بالذكر أن الزوج أردني الجنسية أيضاً.

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وأفادت معلومات أولية نقلاً عن وسائل إعلام أردنية، أن المهندسة لبنى منصور قُتلت على يد زوجها الذي يحمل نفس الجنسية، نتيجة خلاف شخصي نشب بينهما. وتنحدر لبنى من بلدة غوريش بنابلس، وهي خريجة قسم الهندسة الصناعية عام 2018 من "جامعة العلوم والتكنولوجيا".

كشف لغز الجريمة خلال ساعتين

ووفق بيان لشرطة الشارقة، اطلعت عليه"العربية.نت"، فإن إدارة البحث والتحقيق الجنائي بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، تمكنت من كشف لغز مقتل سيدة عربية تبلغ من العمر عشرين عاماً عُثر على جثتها في سيارتها بإحدى المناطق، وتم القبض على الجاني خلال ساعتين من استلام البلاغ.

هاجمها بموقف السيارات فكشفته الكاميرات

وأشارت الشرطة إلى أنه بعد تلقي بلاغ قادم من سيدة إلى غرفة العمليات في تمام الساعة (03:15) مساء الجمعة 24 يونيو، قالت إن ابنتها قد اختطفت من قبل شخص معروف لديهم، وكانت هناك خلافات سابقة بينهما.

وانتقلت فرق الأجهزة الأمنية المختصة إلى موقع البلاغ لمباشرة ملابسات الحادث، ومن خلال معاينة الكاميرات المتواجدة في الموقع، تبين أن الشخص قام بمهاجمة السيدة في مركبتها التي تتواجد في موقف سيارات المبنى الذي تسكن به، ووجّه لها عدة طعنات نافذة، وفر هاربا بسيارة المجني عليها، وهي معه في السيارة.

رصد تحركات الجاني بعد هروبه نحو الشاطئ

وبدوره، قال العقيد فيصل بن نصار نائب مدير إدارة البحث والتحقيق الجنائي، إنه من خلال إجراءات البحث والتحقيق التي قام بها فريق البحث، تم العثور على سيارة الضحية وجثتها. هرب للاختباء من الشرطة، حيث وجد على الشاطئ مختبئاً من أيدي العدالة. وأشار إلى أنه باستجوابه اعترف بقتل الضحية لخلافات شخصية، وتم تسجيل قضية ضد الجاني وإحالتها إلى النيابة العامة.

وأوضح اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، أن سرعة التعرف على الجاني في وقت قياسي، والقبض عليه يقدم دليلاً على التقدم الذي أصبح يتمتع به أجهزة الشرطة وكفاءتها وقدرتها على مواجهة جميع التحديات التي يمكن أن تقف في طريق كشف الجرائم أو العثور على مرتكبيها.