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شرطة أبوظبي تتعامل مع حريق بمستودع وتعمل على تقصي السبب

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حريق (تعبيرية من iStock)
تعبيرية

شرطة أبوظبي تتعامل مع حريق بمستودع وتعمل على تقصي السبب

رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قالت شرطة أبوظبي في تغريدة، اليوم الأحد، إنها تتعامل مع حريق في مستودع اندلع في العاصمة الإماراتية، وإن الجهات المختصة تباشر عملها لمعرفة سبب الحريق.

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