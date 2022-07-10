شرطة أبوظبي تتعامل مع حريق بمستودع وتعمل على تقصي السبب

قالت شرطة أبوظبي في تغريدة، اليوم الأحد، إنها تتعامل مع حريق في مستودع اندلع في العاصمة الإماراتية، وإن الجهات المختصة تباشر عملها لمعرفة سبب الحريق.
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