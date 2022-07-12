السلطة الفلسطينية: الدعم الإماراتي لمستشفيات القدس يسهم في صمود شعبنا

أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، الثلاثاء، شكره لدولة الإمارات على دعمها الذي أعلن مؤخرا لمستشفيات القدس.

وقال "نعتبره دعما لصمود شعبنا الفلسطيني وثباته على أرضه".

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25 مليون دولار

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وجه في وقت سابق، بتخصيص 25 مليون دولار لدعم مستشفى المقاصد في القدس الشرقية لتوسعة نطاق خدماته الطبية للشعب الفلسطيني.

يأتي هذا التوجيه ضمن جهود دولة الإمارات المستمرة لدعم قدرات المؤسسات الصحية الفلسطينية وتلبية متطلبات الشعب الفلسطيني في المجالات الإنسانية والمعيشية والصحية والاجتماعية والتعليمية وغيرها.

ويعد مستشفى المقاصد - الذي تأسس عام 1968 من أهم المستشفيات في القدس، ويعمل ضمن شبكة مستشفيات القدس الشرقية بـ250 سريرا، وهو متخصص في إجراء عمليات القلب والعظام والأطفال والبحوث الطبية، إضافة إلى الرعاية الصحية الشاملة.

كما أنه أكبر مستشفى أهلي خيري تعليمي في القدس، يقدم خدماته للشعب الفلسطيني من باقي أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويقدم مستشفى المقاصد، أكبر المؤسسات الصحية بالقدس الشرقية، خدماته الطبية للفلسطينيين من سكان القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.

وتعمل مستشفيات القدس الشرقية كمراكز رئيسية للرعاية المتخصصة ضمن الجهاز الصحي الفلسطيني.

كما يتم تحويل المرضى الذين يحتاجون إلى خدمات طبية غير متوفرة في الضفة الغربية وقطاع غزة -مثل تخصص الأورام والرعاية الكلوية وجراحات القلب- للعلاج في مستشفيات القدس الشرقية من قبل وزارة الصحة الفلسطينية.