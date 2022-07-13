رئيس الإمارات: نمتلك منظومة تنموية متطورة ومتكاملة

أكد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، أن دولة الإمارات قوية ومتطورة ومستمرة على نهج الشيخ زايد والشيخ خليفة.

وقال في كلمة له "نمتلك منظومة تنموية متطورة ومتكاملة ومستدامة"، مشيراً إلى أن اقتصاد الإمارات يعد ضمن أكثر الاقتصادات قوة ونموا.

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رئيس الدولة يوجّه كلمة إلى أبنائه وإخوانه شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها#وام https://t.co/ml5Yr5k4EC — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) July 13, 2022

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كما تابع "تنويع اقتصادنا ضرورة استراتيجة أساسية ضمن خططنا للتنمية".

كذلك أضاف في كلمته "نسعى إلى إقامة شراكات استراتيجية نوعية مع مختلف دول العالم"، مضيفاً "نهدف لتنمية قدراتنا في مجال العلوم والتكنولوجيا".

كما قال "مستمرون في تعزيز القوة التنافسية وتحقيق أفضل المؤشرات العالمية".

وأضاف أيضاً "نمد يد الصداقة إلى دول المنطقة والعالم التي تشاركنا قيم التعايش".

راحة المواطن وسعادته هي الأساس

وأكد رئيس الإمارات أن "راحة المواطن وسعادته ستكونان الأساس في كل خططنا"، مضيفاً أن "التفاف شعبنا على قيادته مصدر قوتنا"، مثمناً الدور الكبير الذي يقوم به المقيمون على أراضي الدولة.

كما أضاف الشيخ محمد بن زايد "مستمرون بمد يد العون إلى جميع المجتمعات دون النظر للعرق واللون والدين".