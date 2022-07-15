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قرقاش: تصرفات إيران لا تساعد الجهود الدبلوماسية

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أنور قرقاش (أرشيفية من فرانس برس)

قرقاش: تصرفات إيران لا تساعد الجهود الدبلوماسية

المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات: أبوظبي بصدد إرسال سفير إلى طهران

دبي - العربية.نت

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قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش، إن تصرفات إيران في المنطقة لا تساعد الجهود الدبلوماسية، مشيرا إلى أن أبوظبي ستدعم أي اتفاق بين السعودية وأميركا خلال زيارة الرئيس جو بايدن.

وأوضح قرقاش أن أبوظبي ليست منفتحة على إنشاء محور ضد أي دولة في المنطقة خاصة إيران.

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وأكد أن الإمارات منفتحة على أي شيء يحميها دون استهداف دولة ثالثة، مشددا على أن فكرة النهج التصادمي مع إيران ليست شيئا تعتنقه الإمارات.

وأوضح المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أن أبوظبي بصدد إرسال سفير إلى طهران، موضحا أن بلاده تريد إعادة بناء العلاقات مع طهران.

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