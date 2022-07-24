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الكويت.. تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء

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الكويت.. تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء

دبي _ العربية.نت

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أفادت وكالة الأنباء الكويتية، مساء الأحد، بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية أصدر أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمراً بتعيين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف رئيساً للوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

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