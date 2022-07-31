الإمارات: استقرار العراق يعزز أمن واستقرار المنطقة

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، اليوم الأحد، أن استقرار العراق هو "استقرار للمنطقة وتعزيز لأمنها".

وقال عبر حسابه على تويتر "كما يشكل أولوية للمواطن العراقي فهو محل اهتمام عربي وإقليمي".

استقرار العراق استقرار للمنطقة وتعزيز لأمنها، وكما يشكل أولوية للمواطن العراقي فهو محل اهتمام عربي وإقليمي، ومن هذا المنطلق نتطلع إلى عراق مستقر ومزدهر وقادر على معالجة مسائله الداخلية عبر الحوار والتوافق ليستعيد دوره الرائد والحيوي على المستويين العربي والإقليمي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 31, 2022

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كما أضاف "نتطلع إلى عراق مستقر ومزدهر وقادر على معالجة مسائله الداخلية عبر الحوار والتوافق ليستعيد دوره الرائد والحيوي على المستويين العربي والإقليمي".

هذا ويشهد العراق حالة من الاحتدام السياسي بعدما أعلن أنصار التيار الصدري اعتصاما مفتوحا لليوم الثاني على التوالي في البرلمان احتجاجا على مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني، وسط دعوات للتهدئة وتجنب التصعيد.

يذكر أن مئات من المتظاهرين دخلوا البرلمان وقاعته الرئيسية أمس السبت رافعين الأعلام العراقية وصور مقتدى الصدر.

وكان مناصرو الصدر دخلوا البرلمان بعد أن اقتحموا المبنى الأربعاء والتقطوا الصور، ما استدعى تدخل القوات الأمنية لتفريقهم.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان أن مؤسسات وزارة الصحة استقبلت 125 جريحاً، 100 منهم مدنيون و25 من رجال الأمن.

يشار إلى أنه مع هذه التطورات، يبدو أن الأزمة السياسية في العراق تزداد تعقيداً. فبعد 10 أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر 2021، تشهد البلاد شللاً سياسياً تاماً في ظل العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

وغالباً ما يكون المسار السياسي معقداً وطويلاً في العراق، بسبب الانقسامات الحادة والأزمات المتعددة وتأثير مجموعات مسلحة.