ضابط يعتدي على مواطنين بمتجر.. فيديو يثير جدلاً بالكويت

بعدما أثار مقطع فيديو لضابط أمن في الكويت، ظهر يعتدي على مواطنين في مركز تسوّق غضباً واسعاً في البلاد، دخلت وزارة الداخلية على خط الأزمة.

فقد أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة للوزراة في بيان عبر تويتر، الجمعة، أن قطاع الأمن الجنائي تمكّن من ضبط شخص ظهر بمقطع فيديو متداول، يرتدي اللباس العسكري التابع للقوات الخاصة، وهو يقوم باستخدام القوة مع الناس بأحد مراكز التسوق.

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السلطات تتدخل

وأضافت أن التحقيق أكد أن الفاعل واحد من منتسبي الوزارة.

فيديو..



وزارة الداخلية بـ #الكويت : جار اتخاذ الاجراءات القانونية ضد ضابط في القوات الخاصة يستخدم القوة ضد الأشخاص في أحد الأسواق المركزية

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- pic.twitter.com/erVHXBDCkv — تحديث (@Updateksa) September 2, 2022

كما أعلنت الخلية إحالة المتّهم لجهات الاختصاص من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

يذكر أن الفيديو أظهر الضابط، وهو يعتدي على المتسوقين في المتجر، بدءا من تعنيف الموظف عند جهاز الدفع ومن ثم أخذ دور المواطنين في المكان بالعنف أيضاً.

وقد أثار المقطع غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبة بمعاقبة الضابط على فعلته.