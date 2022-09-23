الكويت: ندعو إيران لاحترام دول الجوار وعدم التدخل بشؤونها الداخلية

دعا رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، مساء الخميس، إيران لاحترام دول الجوار وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

كما حث رئيس الوزراء الكويتي خلال كلمة له في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على حل سياسي في اليمن في إطار المبادرتين السعودية والخليجية.

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وبخصوص الأزمة السورية أكد الشيخ أحمد نواف أنه لا حل عسكريا للأزمة ودعا لحل سياسي.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء في كلمته دور منظمة الأمم المتحدة التاريخي في التصدي لأحداث متغيرة من التحديات الجسام والأزمات المزمنة التي واجهها العالم مشيرا إلى أن تعدد وتنوع صنوف التحديات والمخاطر التي تواجهها البشرية يتطلب تعاونا دوليا يبتعد عن الحلول أحادية الجانب.

كما جدد التأكيد على تمسك دولة الكويت بالنظام الدولي المتعدد الأطراف ومبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة بما يكفل تحقيق الرسالة السامية لهذه المنظمة في خدمة البشرية جمعاء وتعزيز الوساطة والدبلوماسية الوقائية لتجنيب الأجيال القادمة تبعات الحروب والنزاعات.

وعن تطورات الأوضاع في أوكرانيا أكد على موقف البلاد المبدئي والثابت المتمسك بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الرافض لاستخدام القوة أو التهديد أو التلويح بها في حل النزاعات لافتا إلى دعم دولة الكويت لكافة المساعي الأممية وجميع الجهود الدولية الأخرى لخفض التصعيد ووقف إطلاق النار في سبيل إيجاد حل سلمي لهذه الأزمة.

وأوضح الشيخ أحمد نواف أن "القضية الفلسطينية تشغل المكانة المركزية والمحورية في عالمينا العربي والإسالمي وسيظل التوتر وعدم الاستقرار

سائدا في منطقتنا ما لم ينل الشعب الفلسطيني الأبي كافة حقوقه المشروعة وما لم تتوقف إسرائيل سلطة الاحتالل عن انتهاكاتها المتواصلة للقانون الإنساني الدولي" مشددا على ضرورة بذل المساعي من أجل إعادة إطلاق المفاوضات ضمن جدول زمني محدد للوصول إلى السلام العادل والشامل.